السفيرة الأمريكية في بغداد تدعو لاتخاذ إجراء عاجل للحفاظ على مصادر مياه العراق

الأربعاء 22/مارس/2023 - 01:14 م

دعت السفيرة الأمريكية في بغداد، إلينا رومانوسكي اليوم/ الأربعاء/ إلى اتخاذ إجراء عاجل للحفاظ على مصادر مياه العراق.

وقالت رومانوسكي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - " إنه منذ آلاف السنين، غذى نهرا دجلة والفرات المجتمعات في المنطقة ومنحنا واحدة من أعظم حضارات العالم"، مؤكدة أنه يجب على جميع المستفيدين من هذه المياه اتخاذ إجراء عاجل للحفاظ على مصادر المياه في هذه الأوقات الصعبة.

