العمل: مذكرة تفاهم لتدريب الشباب وتأهيلهم بأسوان

وقعت مديرية العمل بمحافظة أسوان مذكرة تفاهم بين مع مؤسسة نساء الجنوب ، وذلك بهدف تنفيذ برامج تدريبية مهنية مجانية للشباب من الجنسين لإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل ، كما تهدف إلى رفع وتنمية مهارات الشباب من الجنسين لسوق العمل للمناطق التي تستهدفها المؤسسة ، هي (قرى غرب اسوان _ قرية الأعقاب) بمركز أسوان و (قرية الجعافرة) التابعة لمركز دراو ، وهي المناطق التي تسعى المؤسسة لإحداث طفرة تنموية فيها من خلال تدريب الشباب على مهن يتطلبها سوق العمل بالإضافة إلى معسكرات ريادة الأعمال لاستخلاص أفضل أفكار واقعية يصلح تنفيذها على أرض الواقع كمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال تصعيد المشروعات الفائزة واعطاءها منح لا ترد تتناسب مع حجم المشروعات الصغيرة كون الفائز صاحب مشروع مبتدئ يسير أولى خطواته العملية نحو إقامة مشروع تنموي ذو قيمة يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع كما يساهم في استقطاب أيادي عاملة حال التوسع في المشروع الصغير .

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك المذكرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل والمهن المستحدثة بما يتناسب مع المتغيرات العالمية ووفق أحدث الأساليب ، وتعزيز التعاون فى هذا المجال مع منشآت القطاع الخاص المتخصصة لتدريب الشباب والاستفادة من خبراتها فى هذا المجال ، وأضاف مدير المديرية أن مؤسسة نساء الجنوب الشريكة تعمل من خلال هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت الداعمة لجميع أنشطة نساء الجنوب لتحقيق أهداف الهيئة ( الطريق إلى المستقبل ) وهو العمل في مناطق أكثر احتياجا وجعلها مناطق لوجستية بعدما كانت تفتقر لأهم الخدمات الأساسية والمطلوبة لقاطنيها والتي غطتها المشروعات الصغيرة الناجحة لشباب هذه المناطق بعد تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر ، حيث وقع المذكرة مدير المديرية ، و صافيناز محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة نساء الجنوب ..