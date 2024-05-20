بالفيديو.. اللجنة الأولمبية المصرية: سننافس في 21 لعبة بأولمبياد باريس 2024

قال شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، إن كل الاتحادات الرياضية المصرية تستهدف التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس والفوز بميداليات إن أمكن.

وأضاف "شريف" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الإعداد لأولمبياد باريس استثنائي لأنه استمر 3 أعوام فقط وليس 4 بسبب ظروف إقامة أولمبياد طوكيو الماضية التي جرى تأجيلها عاما بسبب جائحة كورونا.

وتابع: "نعد لاعبينا من خلال بطولات العالم والتصفيات المؤهلة، إذ ينافس في الأولمبياد نحو 10 آلاف و500 لاعب ولاعبة حول العالم من إجمالي 7 ملايين رياضي في 33 لعبة أولمبية، ولدى مصر 28 لعبة من الـ33".

وأردف الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية: "للجنة عدة أهداف في كل دورة، وهي زيادة عدد اللاعبين واللاعبات المصريين المشاركة، والمشاركة في أكبر عدد ممكن من الألعاب، وحصد أكبر عدد من الأولمبياد، وسنشارك في أولمبياد باريس بأكبر عدد من اللاعبين بواقع 141 لاعب ولاعبة وسنصل في منتصف يونيو المقبل لأكثر من 150 لاعب ولاعبة وسننافس في نحو 21 أو 22 لعبة أولمبية".