إجمالي مخزون المياه في السدود التونسية يبلغ 790 مليون متر مكعب

أكد مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الزراعة التونسية فايز مسلم، أن نسبة امتلاء السدود بلغت 34،2%، لافتا إلى أن المخزون الإجمالي للمياه في السدود بكامل الجمهورية حاليا بلغ 790 مليون متر مكعب، وبلغت نسبة امتلاء سدود الشمال 41،1%.



وأوضح مسلم - في تصريحات صحفية اليوم /الاثنين/ - أن تونس تعمل حاليا على تشييد 4 سدود من بينها سد نبر بطاقة استيعاب 200 مليون متر مكعب.



يذكر أنه تم الأسبوع الماضي تعلية سد يوهرتمة بولاية جندوبة والترفيع في طاقة استيعابه من 112 مليون متر مكعب إلى 145 مليون متر مكعب بتكلفة قدرها 91 مليون دينار.