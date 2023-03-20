وكيل الشيوخ: مكانة المرأة محفورة في التاريخ.. والسيسي أعاد لها مجدها

الإثنين 20/مارس/2023 - 03:44 م

وجه المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، التحية للمرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، مؤكدًا أن المرأة المصرية منذ فجر التاريخ قدمت نموذجاً يحتذى به، حيث توجت المرأة المصرية كملكة تحكم إمبراطورية عظيمة، في عصور الازدهار المصري في وقت كان العالم فيه ظلام، وأن المرأة مكانتها العالية تضرب في جذور التاريخ، لتؤكد تقدير للمصريين للمرأة ودورها المحوري الكبير في الحفاظ على الأسرة والمجتمع.

وأضاف أبوشقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفال يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، نقطة انطلاق جديدة للمرأة المصرية، التي تعيش أزهى عصورها في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال خطوات جادة اتخذتها الدولة المصرية لتمكين المرأة عن جدارة واستحقاق في كل المجالات من خلال توفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة لتقوم بجهودها في خدمة وطنها.

وتابع أبو شقة، أن الاحتفال في كل عام، يمثل فرصة عظيمة لتكريم المرأة وإحياء الذكرى والنضال الذي قادته النساء في ثورة 1919 أو على مدار العصور للحصول على حقوقهن وتحسين أوضاعهن في المجتمع وهو يهدف كذلك إلى تسليط الضوء على حقوق المرأة وتكريمها ومساهماتها في المجتمع والاقتصاد والثقافة والحفاظ علي بنيان الأسرة.

وتقدم أبوشقة بالشكر إلى الرئيس السيسي الذي عظم مكانة المرأة وتحققت علي يدية إنجازات، واعاد لها مجدها.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر عدد من القرارات الداعمة أبرزها إصدار قرار بتمثيل المرأة، في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل، والتوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.