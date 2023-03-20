لعلاج آثار الثمالة.. تعرف على طبق «رؤوس الحملان» في بوليفيا

الإثنين 20/مارس/2023 - 06:31 ص

يُعد طبق رأس الحمل المشوي من الأطباق المحبّبة لدى الكثيرين كما أنه يوصف كعلاج لآثار الثمالة، ويتذوق محبو الحمل المشوي كل جزء من أجزاء الرأس، باستخدام أصابعهم لسحب قضمات اللحم والدماغ، وفق «فرانس برس».

دوريس كوبا «تواصل هذا التقليد» الذي بدأته جدتها بتقديم الطبق من الجمعة إلى الأحد، أسبوعيا من الخامسة عصرا حتى السادسة صباحا. وقالت هذه المرأة البالغة 48 عاما مبتسمة «لن تجدوه في أي مكان آخر».

بمجرد تنظيفها وتتبيلها بالملح، تُخبز رؤوس الحمل في فرن يعمل بالحطب لمدة تتراوح بين سبع وثماني ساعات ثم تؤكل مع الخبز والفلفل الحار.

وروت كوبا فيما تقشر الجمجمة المخبوزة وهي لا تزال ساخنة ثم تكسرها لتسهيل تناولها «كانت جدتي تبيعها في أوراق صحف بالجلد والصوف وكل شيء». في زمن جدتها، كان الزبائن يكسرون الجماجم بأنفسهم برميها «على الأرض أو على الحائط».

تقدّم الشقيقتان الطبق إلى الزبائن الذين يتدفّقون بشكل متواصل إلى المطعم على هضاب بوليفيا الواقعة على ارتفاع 3700 متر، التي تتراوح درجات الحرارة فيها في الصيف بين 6 و19 درجة مئوية.