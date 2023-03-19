حكومة بيرو تعرب عن تضامنها مع متضرري الزلزال وتطالبهم بالتزام الهدوء

الأحد 19/مارس/2023 - 03:14 م

أعربت حكومة بيرو عن تضامنها مع المواطنين المتضررين من الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7ر6 درجة، وكان مركزه في الإكوادور، وطالبت المواطنين على جانبي الحدود بالتزام الهدوء.

وذكر مكتب الرئاسة البيروفية - على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"-: "بالنظر إلى الزلزال القوي الذي وقع في تومبيس ومركزه الإكوادور، فإننا نعرب عن تضامننا وندعو أخواتنا وإخواننا على جانبي الحدود إلى الهدوء".

كما أفاد مكتب الرئاسة بأنه كان ينسق مع الكيانات ذات الصلة لتقييم الضرر الشخصي والمادي، وكذلك تنفيذ الإجراءات الفورية المقابلة، بحسب وكالة أنباء بيرو الرسمية.

وضرب زلزال بلغت قوته 7ر6 درجة جنوب الإكوادور، أمس السبت، وشعر به سكان بيرو.. وفي مدينة تومبيس البيروفية الحدودية مع الإكوادور، لقيت طفلة مصرعها جراء سقوط حجر على رأسها، فضلا عن وقوع إصابات وانهيار أكثر من خمسة منازل، بحسب السلطات.