اليوم.. حقوق المنصورة تعقد مؤتمرًا دوليًا بعنوان «الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية»

الأحد 19/مارس/2023 - 01:10 ص

تعقد كلية الحقوق جامعة المنصورة مؤتمرها الدولي الثاني والعشرين تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية"، اليوم الأحد والإثنين 19 و20 مارس الجاري تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وتنظيم الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر والدكتور إبراهيم عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية نائب رئيس المؤتمر.

وذكر بيان صادر عن الجامعة، أن اختيار عنوان المؤتمر الدولي هذا العام يأتي في إطار الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة والإنسان والمجتمع، إضافة إلى ذلك فإن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يحمل دلالة مهمة جدًا على اهتمام المؤسسات التعليمية والبحثية بالقضايا ذات الشأن الدولي والمحلي.. موضحًا أن اهتمام مصر بقضايا المناخ وحماية البيئة يأتي إيمانًا من قناعاتها الراسخة بضرورة إيجاد حلول ناجعة لهذه القضية الشائكة، وما يؤكد ذلك استضافة مصر لفعاليات مؤتمر المناخ (Cop 27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي بحضور العشرات من رؤساء الدول والنقاشات الكبيرة وورش العمل التي استمرت على مدار أيام المؤتمر وأهمية حماية البلدان النامية من مخاطر التدهور البيئي والاحتباس الحراري وغيرها.