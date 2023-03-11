رئيس الوزراء العراقي يؤكد ثقته في مساعي الحكومة اللبنانية لرعاية الطلبة العراقيين

السبت 11/مارس/2023 - 01:11 م

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ثقته في مساعي الحكومة اللبنانية لرعاية الطلبة العراقيين في لبنان.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث أعرب ميقاتي عن أسفه لما حدث من إساءة معاملة لعدد من الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان، مقدما اعتذار حكومته وسعيها إلى تذليل العقبات أمامهم وتسهيل معاملاتهم ومتطلباتهم.

وأعرب السوداني عن شكره لميقاتي للاهتمام والمتابعة الحثيثة التي أبدتها السلطات اللبنانية.

من جهة أخرى، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن الاتفاق التاريخي بين السعودية وإيران إنجاز يصب في مصلحة استقرار المنطقة.

وقال الأعرجي: "باركنا، خلال اتصال هاتفي، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الاتفاق التاريخي المهم بين السعودية وإيران وعودة العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن الاتفاق يؤسس لهدوء سياسي يخدم مصالح شعوب ودول المنطقة والعالم.