الإحصاء: 20.8% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للصين خلال 11 شهر

السبت 11/مارس/2023 - 10:54 ص

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 13.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 14.9 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.

وجائت أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.3 مليار دولار.

2. قطن بقيمة 104.3 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 76.8 مليون دولار.

4. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 62.3 مليون دولار.

5. ألياف نسيجية بقيمة 31.4 مليون دولار.

6. جلود بقيمة 19.5 مليون دولار.

7. نحاس ومصنوعاته بقيمة 17 مليون دولار.

8. الومنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.5 مليون دولار.

9. مصنوعات من حجر بقيمة 11.1 مليون دولار.

10. أسمدة بقيمة 8.2 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.6 مليار دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.9 مليار دولار.

3. شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 976.7 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 914.3 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 868.5 مليون دولار.

6. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 554.3 مليون دولار.

7. حديد وصلب بقيمة 533.1 مليون دولار.

8. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 432.7 مليون دولار.

9. ألياف تركيبية أو اصطناعية 428.7 مليون دولار.

10. أقمشة بقيمة 397 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 12.77 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 12.81 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 5.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 10.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.1%.

وسجل عدد سكان مصر 104.3 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الصين 1.5 مليار نسمة عام 2022.

وبلغ عدد المصريين المتواجديـن بدولة الصين طبقاً لتقديرات البعثة 6 آلاف مصري حتى نهاية 2021.