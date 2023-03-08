ارتفاع جديد.. أسعار الدولار مساء اليوم الأربعاء 8 مارس 2023

الأربعاء 08/مارس/2023 - 06:04 م

سجل سعر صرف الدولار ارتفاع طفيف أمام الجنيه مساء تعاملات اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، بمقدار 5 قروش ببعض البنوك المحلية الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في مصر.

أسعار الدولار

وزاد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 5 قروش ليسجل 30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه لسعر البيع، مقابل 30.83 جنيه للشراء، و30.88 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

وارتفعت العملة الأمريكية في كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر لتسجل نحو 30.73 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع، مقارنة بـ 30.68 جنيه للشراء، و30.78 جنيه للبيع.



كما صعد الدولار فى كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك الاستثمار العربي، بنحو 5 قروش أيضا، ليسجل نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، مقابل 30.78 جنيه للشراء، و30.88 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم بالبنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.68 جنيه للشراء، و30.78 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مستوى 30.68 جنيه للشراء، و30.78 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في التجاري الدولي مستوى 30.78 جنيه للشراء، و30.88 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي مستوى 30.73 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية مستوى 30.78 جنيه للشراء، و30.88 جنيه للبيع.