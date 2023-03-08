اليوم.. جامعة عين شمس تشارك في المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب

الأربعاء 08/مارس/2023 - 05:25 ص

تشارك جامعة عين شمس اليوم الأربعاء في النسخة الثانية عشر من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب "EDU Gate"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتأتي مشاركة الجامعة بجناحها هذا العام كراع بلاتيني، بالتعاون مع الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وتحت إشراف الدكتور منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة وريهام العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع التعليم والطلاب، ويقدم جناح جامعة عين شمس على مدار أيامه الثلاث حزمة متميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات الدولية المعتمدة والبالغ عددها ما يزيد عن ٦٠ برنامج،فضلًا عن برامج الدراسات العليا وبرامج اللغات.