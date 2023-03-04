تعرف على أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت

السبت 04/مارس/2023 - 09:45 ص

استقر سعر الدولار اليوم السبت وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.65 جنيه للشراء و 30.75 جنيها للبيع.

سجل أقل سعر دولار في البنوك أمام الجنيه حوالي 30.57 جنيها للشراء و 30.67 جنيها للبيع في بنوك التنمية الصناعية و الأهلي المصري و مصر .

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في ميد بنك حوالي 30.6 جنيها للشراء و 30.68 جنيها للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.67 جنيها للشراء و 30.77 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، فيصل الاسلامي، الأهلي المتحد، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، الإمارات دبي الوطني، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، بلوم، قناة السويس، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي".



ووصل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.72 جنيها للشراء و 30.77 جنيها للبيع.



