أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 08:57 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 28 فبراير 2023.

وسجل سعر الدولار في بنكي بنوك ( الأهلى المصري ، ومصر ) نحو 30.48 جنيه للشراء و30.58 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 30.63 جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك ميد بنك نحو 30.60 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك (الأهلى المتحد، والتجارى الدولي CIB ، وأبوظبي التجاري، والإسكندرية، وفيصل الإسلامى، والمصرف العربي الدولي، والامارات دبي الوطني، والمصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ، والمصرف المتحد، وكريدى اجريكول ، وقناة السويس، والكويت الوطني، والمشرق، وإتش أس بى سى HSBC، وبلوم ) نحو 30.58 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 30.48 جنيه للشراء و 30.58 جنيه للبيع.