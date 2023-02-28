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الثلاثاء 28 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

الدولار
الدولار
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 28 فبراير 2023.
وسجل سعر الدولار في بنكي بنوك ( الأهلى المصري ، ومصر ) نحو  30.48 جنيه للشراء و30.58 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 30.63 جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك ميد بنك نحو 30.60 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك (الأهلى المتحد، والتجارى الدولي CIB ، وأبوظبي التجاري، والإسكندرية، وفيصل الإسلامى، والمصرف العربي الدولي، والامارات دبي الوطني، والمصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ، والمصرف المتحد، وكريدى اجريكول ، وقناة السويس، والكويت الوطني، والمشرق، وإتش أس بى سى HSBC، وبلوم ) نحو  30.58 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو  30.48 جنيه للشراء و 30.58 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي الدولار اليوم