«زيادة هرمون الذكورة»| تأثير استهلاك المشروبات الغازية على الرجال

الإثنين 27/فبراير/2023 - 05:00 ص

توصلت دراسة حديثة أن استهلاك المشروبات الغازية قد يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون وحجم الخصية لدى الرجال.

وتهدف الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة نورثويست مينزو في الصين ونشرت في المجلة العلمية Acta Endocrinol، إلى تحديد تأثير المشروبات الغازية على الخصوبة.

وربطت الدراسات السابقة بين استهلاك المشروبات الغازية والإضرار بوظائف الإنجاب، وتقليل كمية الحيوانات المنوية وتقليل حركة الحيوانات المنوية.

ووجد الباحثون الذين اعتمدوا على التجارب على الحيوانات لإجراء الدراسة، أن العكس هو الصحيح عندما يتعلق الأمر بهرمون التستوستيرون، وهو هرمون الذكورة الذي ينتج بشكل رئيسي في الخصيتين، وحجم الخصية.

ولاختبار فرضيتهم، درس الباحثون مجموعات من ذكور الفئران. المجموعة الأولى شربت الماء فقط، في حين شربت المجموعات الباقية مستويات متفاوتة من الكوكا كولا والبيبسي على التوالي.

وعلى مدى 15 يوما، أجرى العلماء اختبارات على الفئران لتحليل آثار استهلاك المشروبات الغازية، والتي تضمنت اختبارات الدم وقياسات الوزن وقطر الخصية.

ووجدت الدراسة أن خصيتي الفئران التي شربت المشروبات الغازية (بيبسي أو كوكا كولا) "زاد حجمها بشكل ملحوظ في اليوم الخامس عشر".

وكتب مؤلفو الدراسة: "أظهرت النتائج أن جرعة عالية من بيبسي أو كوكا كولا يمكن أن تعزز نمو الخصية وتطورها".

بالإضافة إلى زيادة حجم الخصية، وجد الباحثون أيضا أن "تركيزات هرمون التستوستيرون في الدم في جميع الفئران تعززت بعد شرب بيبسي وكوكا كولا، ما يشير إلى أن الجرعات العالية من بيبسي وكوكا كولا يمكن أن تحسن إفراز هرمون التستوستيرون في ذكور الفئران".

وانتهى الفريق "في الختام، أنه يمكن لشرب كوكا كولا وبيبسي أن يعزز نمو الخصية، ويعزز إفراز هرمون التستوستيرون، ويزيد من تركيزات عامل نمو البشرة (EGF) في المصل. قدمت النتائج التي توصلنا إليها الأساس العلمي لفهم تأثيرات المشروبات الغازية وآليتها على وظائف التنمية والتكاثر لدى البشر، ولكنها تفيد أيضا في الوقاية من ضعف البروستات والسرطان".