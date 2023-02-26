انطلاق حملة "حقك تنظمي" في مدن خليج السويس بجنوب سيناء

الأحد 26/فبراير/2023 - 03:09 م

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، انطلاق فعاليات حملة تنظيم الأسرة حقك تنظمي تحت شعار ( أيامنا أحلى) والتي تستمر من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت مديرية الشئون الصحية أن الحملة تقدم خدماتها في مدن خليج السويس ( رأس سدر - أبوزنيمة - أبو رديس - طور سيناء).

وأفادت الدكتورة مها الحسنين النموري مدير تنظيم الأسرة بالمحافظة، بأن أعمال تلك الحملة التوعوية والتنشيطية تأتي ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك لنشر الوعي وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات والعيادات المتنقلة بتلك المدن.

وأكدت أن الحملة تهدف لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة ونشر الوعي من خلال عقد لقاءات توعوية للرجال والنساء، كما يستفيد من المبادرة المراهقين والشباب والأزواج في سن الإنجاب والفتيات المقبلات على الزواج.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أيمن رخا، أن أعمال تلك الحملة تأتي لتأكيد السلوك الحضاري الذي يوفر للزوجين الخيار المناسب لتنظيم الأسرة ضمن الإطار الصحي العام الذي يركز على صحة الأم والطفل معا، وتمتع جميع المواطنين بأفضل مستوى من المعرفة والخدمات الآمنة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال تعزيز مهارات الأزواج حول الفترات الفاصلة لإنجاب الأطفال، وذلك تحت رعاية خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.