بعد فوزها بجائزة الأفضل.. هالة فاخر تشيد بموهبة عازفة التشيللو أميرة شعبان

الجمعة 24/فبراير/2023 - 06:44 م

أشادت الفنانة هالة فاخر بموهبة عازفة التشيللو أميرة شعبان المتفردة، بمناسبة حصولها على جائزة أفضل عازفة تشيلو فى مصر لعام 2022 من مهرجان الأفضل بين الأفضل.

جاء ذلك خلال استضافتها ببرنامج حكاية مصرية على قناة صدى البلد، تحدثت عازفة التشيللو أميرة شعبان عن موهبتها في العزف، وبداياتها في دخول المجال الموسيقي بجانب طرق العزف والفرق بين الآلات الوترية.

قالت عازفة التشيللو أميرة شعبان في لقائها مع الفنانة هالة فاخر"أنا أول واحدة في العائلة أدخل المجال الموسيقي".

وأضافت عازفة التشيللو أميرة شعبان عن العزف، قائلة: «الموضوع صعب وبيعتمد على التدريب على اليد والأذن، وفي الأول دخلت قسم التشيللو عن طريق الصدفة في الكلية.

أميرة شعبان، تخرجت في كلية التربية النوعية، بجامعة القاهرة، حاصلة على ماجيستير في "آلة التشيلو"، لعبت الصدفة دورًا في موهبتها التي انفردت بها حينما طٌلب منها اختيار التخصص بآلة معينة خلال فترة دراستها، فتخصصت في آلة "الكلارينيت"، وهي آلة موسيقية غربية نفخية قديمة، تكون بشكل عام في مجموعة الأوركسترا، بها قرابة الثلاثون ثقبًا لتغير الصوت.