استقرار أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة

الجمعة 24/فبراير/2023 - 09:08 ص

استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة 24فبراير 2023، بالبنوك الحكومية والخاصة، نظرا لاجازة البنوك وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.63 جنيهًا للشراء، و30.68 جنيهًا للبيع.

سجل أقل سعر للدولار نهاية تعاملات، اليوم الخميس البنك الأهلي المصري - بمك مصر - بنك التنمية الصناعية، عند مستوى 30.48 جنيهًا للشراء، و30.58 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

29.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.63 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



