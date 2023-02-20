ads
الإثنين 20 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

26 مليار جنيه خسائر بالبورصة في ختام تعاملات اليوم الاثنين

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 16814 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 19922 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 6924 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2946 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4409 نقطة.

مؤشر إيجى إكس 30 البورصة المصرية ختام التعاملات