أسعار الدولار اليوم الأحد 19 فبراير 2023

الأحد 19/فبراير/2023 - 08:52 ص

استقرت أسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 19 فبراير 2023، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.5 جنيه للشراء و 30.6 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.42 جنيه للشراء و 30.52 جنيه للبيع في بنوك "مصر والأهلي المصري".

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.52 جنيه للشراء و 30.62 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، HSBC، الأهلي المتحد، الإسكندرية، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي، اكيدي أجريكول، المشرق، أبوظبي التجاري، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات".

كما سجل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 29.69 جنيه للشراء و 29.79 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وبلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.57 جنيه للشراء و 30.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.