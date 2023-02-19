اليوم.. التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة العشرين من قوافل "ستر وعافية"

الأحد 19/فبراير/2023 - 07:00 ص

يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الأحد المرحلة العشرين من قواقل "ستر وعافية " وذلك بمركز ملوي بمحافظة المنيا وخصوصا قرية المعصرة.

يأتي تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني، وفقًا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.