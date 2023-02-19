اليوم.. انطلاق العرض المسرحى "بيت روز" على مسرح الطليعة

الأحد 19/فبراير/2023 - 04:16 ص

يُفتتح العرض المسرحى "بيت روز" على مسرح الطليعة، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، ابتداء من اليوم الأحد في تمام السابعة مساء يوميا، وذلك ضمن خطة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.



يذكر أن عرض " بيت روز " ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار 2023 عام جديد ومسرح جديد، وذلك بعد افتتاح عروض "حلمك عليك" إنتاج فرقة مسرح الشباب، و"الملك الهمام وعصابة الضباع" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وعرض " بعد آخر رصاصة" من إنتاج فرقة مسرح الغد والذي من المقرر افتتاحه أيضًا غدًا الأحد.



"بيت روز" من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، تمثيل سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد، تصميم ديكور وأزياء هبة الكومي، تصميم إضاءة محمود الحسيني(كاجو)، موسيقى رفيق يوسف، مساعدا المخرج مها مصطفى، رنا عادل، مخرج منفذ عبد الخالق جمال.