أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 16 فبراير 2023

الخميس 16/فبراير/2023 - 05:51 م

استقرت أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم، الخميس، بالبنوك الحكومية والخاصة وسجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.57 جنيهًا للشراء، و30.62 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار نهاية تعاملات، اليوم الخميس، في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.69 جنيهًا للشراء، و29.79 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار مساء اليوم الخميس في البنوك الحكومية والخاصة

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.42 جنيه للشراء، 30.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

29.42 جنيه للشراء، 30.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

29.52 جنيه للشراء، 29.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.57 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.