شاهد.. لقطات تعرض لأول مرة لحطام سفينة "تيتانيك"

الخميس 16/فبراير/2023 - 04:28 ص

عرضت لقطات مصورة نادرة تظهر سفينة الركاب الشهيرة "تيتانيك" راقدة في قاع المحيط الأطلسي، بعد عقود من اكتشاف حطامها وبعد أكثر من قرن من اصطدام السفينة الضخمة بجبل جليدي مما أدى إلى غرقها.



التسجيل الذي كشفه معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات، الأربعاء، التقط على عمق 3 كيلومترات تقريبا تحت سطح المحيط، بعد أشهر فقط من عثور المستكشفين على الحطام عام 1985، ولم تعرض معظم هذه اللقطات سابقا للجمهور.

ومنذ اكتشاف حطام السفينة، عرضت عدة أفلام وثائقية عن "تيتانيك" لقطات له، كما تم بث بعض المقاطع القصيرة لعمليات الغطس.

لكن الأربعاء شهد إصدار مقطع أطول غير منقوص مدته 80 دقيقة على "يوتيوب".

وقال معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات، إن نشر اللقطات "يمثل المرة الأولى التي تقع فيها أعين البشر على السفينة المنكوبة منذ عام 1912، ويتضمن العديد من المشاهد المدهشة الأخرى".