اليوم.. أولى جلسات محاكمة سائق توكتوك هتك عرض فتاة بالاسكندرية

الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 06:22 ص

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد ياسين حسين، وعضوية كلا من المستشارين أحمد رضوان إبراهيم، وياسر نصر صديق، وسكرتارية ممدوح رفعت، أولى جلسات محاكمة سائق توك توك؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة بالطريق العام.

بداية الواقعة كانت بلاغ لقسم شرطة الرمل أول، من المجني عليها «م.ا» تتهم فيه أحد الأشخاص بهتك عرضها أثناء سيرها بدائرة القسم.



وأكدت الفتاة في بلاغها، أنها كانت تسير بالطريق العام وفوجئت بدراجة بخارية يستقلها المتهم «ف.ط» 20 سنة، وبمجرد عبوره بجانبها استدار وقام بهتك عرضها عن طريق الإمساك بأجزاء من جسدها.

تم ضبط المتهم وأسفرت تحريات المباحث وأقوال الشهود عن قيامه بارتكاب الواقعة.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن المتهم يعمل سائق توك توك وكان يستقل دراجة بخارية أثناء مرور المجني عليها بجواره فقام بهتك عرضها وفر هاربا.

أحيل المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق وإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض في القضية رقم 1677 كلي شرق الإسكندرية.