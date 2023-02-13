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الإثنين 13 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد أكبر مصنع للغزل والنسيج بالمحلة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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يجري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يرافقه وزراء قطاع الأعمال والتنمية المحلية والصناعة والاستثمار جولة تفقدية للمشروعات الجارية وعلى رأسها أكبر مصنع لإنتاج الغزل داخل شركة غزل المحلة قبل افتتاحه  .

يتفقد رئيس الوزراء المنطقة الصناعية المقامة علي مساحة 34 فدانا والمقسمة إلى ثلاث مراحل لدعم الصناعات التحويلية والمتعددة.


الجدير بالذكر أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السبت  الماضي تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة.

وتضمنت زيارة وزير التنمية المحلية إلى الغربية تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى.

كما يتابع اللواء هشام آمنة الأعمال الجارية في بعض المشروعات الخدمية ومن بينها محور ترعة الملاحة وعمارات العجيزي بطنطا ومحور كورنيش المحلة وشارع البحر بالمحلة وافتتاح المرحلة الأخيرة من كورنيش القاصد المركز التكنولوجي ووحدة البنية المعلوماتية بالديوان العام، وافتتاح معرض " أهلا رمضان " لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بالغرفة التجارية بطنطا.

رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مصنع لإنتاج الغزل شركة غزل المحلة هشام آمنة