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الإثنين 13 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منسق الـ"كاف" يزور استاد الإسكندرية ويتابع آخر التطورات الأمنية قبل الأمم الأفريقية

إستاد الإسكندرية يستضيف بطولة الأمم الأفريقية للشباب 2023

منسق الكاف يزور
منسق الكاف يزور استاد الإسكندرية ويطمئن علي الحالة الأمنية
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تفقد  كريستيان ايمايروا المنسق الأمني بالاتحاد الأفريقي "كاف"، استاد الإسكندرية مساء اليوم الأحد، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة، قبل انطلاق مباريات بطولة الأمم الأفريقية للشباب.
ويتزين استاد الإسكندرية لاستقبال منافسات كأس أمم أفريقيا للشباب، بتوجيهات من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وتفقد "كريستيان" مداخل ومخارج استاد الإسكندرية إضافة إلي مدرجات الملعب، وغرفة التحكم الخاصة بكاميرات المراقبة.

وأجري المنسق الأمني التابع للاتحاد الافريقي تقييمًا كاملًا لكافة التجهيزات وعوامل الأمن والسلامة داخل الاستاد، وطلب الانتهاء من بعض الأمور ذات الصلة.

كان في استقبال وفد الكاف، تامر الجمال، مدير إستاد الإسكندرية،  وليد سامى مسؤل المراسم، الدكتورة رندا محمود، مدير المركز الإعلامى، بينما تواجد في الزيارة معاون المنسق الأمني زكريا ديباني بمرافقة عمرو سلمان، والمسئولين بالشركة الأفريقية واتحاد الكرة.

ويشار إلي  أن استاد الإسكندرية يستضيف مباريات  المجموعة الثالثة للبطولة والتي تضم منتخبات تونس، زامبيا، غامبيا، وبنين.

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