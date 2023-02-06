تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 6 فبراير 2023

الإثنين 06/فبراير/2023 - 09:54 ص

سجلت أسعار الدولار استقرارا أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأثنين، بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة وذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الايداع والإقراض وسط اعتماد نظام سعر الصرف المرن لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه.

وسجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.28 جنيهًا للشراء، و30.33 جنيهًا للبيع، كما سجل أقل سعر للدولار اليوم الأحد، في الأثنين بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.69 جنيهًا للشراء، و29.79 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

30.24 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

29.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

29.23 جنيه للشراء، 29.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.28 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.