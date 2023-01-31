أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

الثلاثاء 31/يناير/2023 - 09:16 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 31 يناير 2023 ، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وبلغ سعر الدولار نحو 29.9 جنيه للشراء و 30 جنيه للبيع في بنكي مصر والأهلي التابعين للحكومة.

بلغ متوسط سعر الدولار بمعظم البنوك المصرية نحو 30 جنيها للشراء و 30.1 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، الأهلي المتحد، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد المشرق".

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.07 جنيه للشراء و 30.1 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

جاء أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 29.69 جنيه للشراء و 29.79 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 29.84 جنيه للشراء و 29.94 جنيه للبيع.

