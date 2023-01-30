اليوم.. الرقابة الإدارية تستعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الإثنين 30/يناير/2023 - 07:40 ص

تنظم هيئة الرقابة الإدارية لقاءات جماهيرية تحت شعار "شارك.. حاور.. تفاعل"، وذلك مع رواد معرض القاهرة الدولى للكتاب، ويأتي ذلك على هامش مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ45 للمعرض، تستضيف قاعة صلاح جاهين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023 ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠ ".

وتتناول الندوة التي تديرها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، أهداف النسخة الثالثة من الاستراتيجية التى أطلقت خلال احتفالات اليوم العالمى لمكافحة الفساد، بالإضافة لشرح تطور آليات الوقاية من الفساد والرؤية الاستراتيجية التى تحقق أهداف الدولة فى هذا الملف بحضور عدد من الخبراء المعنيين.