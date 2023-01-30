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الإثنين 30 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. الرقابة الإدارية تستعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

معرض الكتاب - أرشيفية
معرض الكتاب - أرشيفية
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تنظم هيئة الرقابة الإدارية لقاءات جماهيرية تحت شعار "شارك.. حاور.. تفاعل"، وذلك مع رواد معرض القاهرة الدولى للكتاب، ويأتي ذلك على هامش مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ45 للمعرض، تستضيف قاعة صلاح جاهين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023 ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠ ".

وتتناول الندوة التي تديرها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، أهداف النسخة الثالثة من الاستراتيجية التى أطلقت خلال احتفالات اليوم العالمى لمكافحة الفساد، بالإضافة لشرح تطور آليات الوقاية من الفساد والرؤية الاستراتيجية التى تحقق أهداف الدولة فى هذا الملف بحضور عدد من الخبراء المعنيين.

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