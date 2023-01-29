مفاجأة.. مصدر بالبنك الأهلي لـ"البوابة نيوز": انتقال ناصر منسي للزمالك لم يتم بشكل نهائي

الأحد 29/يناير/2023 - 07:34 م

كشف مصدر مسؤول بنادي البنك الأهلي، آخر تطورات صفقة انتقال ناصر منسي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي، إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر مسؤول بنادي البنك الأهلي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: " صفقة انتقال ناصر منسي، إلى الزمالك لم تتم بشكل نهائي ومن المتوقع إنهاء إجراءات نقل اللاعب غدًا الإثنين".

وأضاف المصدر: "تم الاتفاق على انتقال اللاعب إلى الزمالك يتبقى فقط تحويل قيمة الصفقة المالية، لاتمام انتقال اللاعب بشكل نهائي".

ولا يزال ناصر منسي، حتى اللحظة على قوة البنك الأهلي، على الرغم من إعلان مرتضى منصور، عن ضم اللاعب بشكل نهائي، لمدة 5 مواسم.

ويستعد البنك الأهلي، مع مدربه القبرصي الجديد، بابا فاسيلو، لمواجهة غزل المحلة، في المباراة المقرر لها، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد القاهرة.

ويدخل البنك الأهلي، لقاء الغد، في المركز السادس عشر، برصيد 12 نقطة، في المركز السادس عشر، بعد تحقيق الفوز في مباراتين فقط، من أصل 15 مباراة، والتعادل في 6 آخرين، وتلقي 7 هزائم.