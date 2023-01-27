اليوم.. «حياة كريمة» تطلق مسابقة حول إنجازات الدولة والمشروعات القومية بمعرض للكتاب

الجمعة 27/يناير/2023 - 09:01 ص

أكد مسئول جناح مبادرة (حياة كريمة) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وليد إمام، أن المبادرة الرئاسية، ستطلق اليوم الجمعة، مسابقة حول إنجازات الدولة والمشروعات القومية، وذلك بأول مشاركة لها بجناح رسمي داخل المعرض.

وأوضح وليد إمام ن مبادرة (حياة كريمة) تشارك في المعرض بأكثر من فاعلية؛ حيث سيتم غدا إطلاق مسابقة ثقافية لكافة الأعمار حول إنجازات الدولة والمشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة وجهودها في تطوير قرى الريف المصري ونسب الإنجاز خلال الفترة الماضية؛ فضلا عن المبادرات التي شاركت بها، سواء إنسانية أو اجتماعية وغيرها، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار من 5 إلى 10 فائزين يوميا؛ حيث يحصل الفائز على جائزة رمزية.

وأشار إلى أن الجناح سينظم أيضا فعاليات للأطفال، مثل مسرح العرائس وحكايات الكارتون وورش للتلوين، حيث سيتم رسم رسومات على وجوه وأيدي الأطفال بمواد صحية للغاية ويمكن إزالتها بسهولة؛ من أجل رسم البسمة على وجوههم، موضحا أن الجناح سينظم أيضا معرضا للمشغولات اليدوية لأسر حياة كريمة؛ فضلا عن فاعلية "أتصور في الخير" وحائط التوقيعات الذي سيكتب عليه الأشخاص كلمة دعم للمبادرة.

وأكد “إمام” أن الجناح يقدم عرضا عن أعمال مبادرة (حياة كريمة) وجهودها من مطروح وحتى أسوان، من تطوير القرى وتطوير المدارس، حيث يتم نقل الصورة قبل وبعد التطوير، لافتا إلى أن ذلك يمثل خطوة جيدة للتعريف بجهود المبادرة.