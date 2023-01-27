بُشرى للمصابين.. التوصل لعلاج الصداع النصفي المزمن

الجمعة 27/يناير/2023 - 07:10 ص

أعلن المعهد الإنجليزي للتميز في الرعاية الصحية، عن التوصل لعقار جديد لتغيير حياة الآلاف من المصابين بالصداع النصفي.



وقال المعهد إن العقار يحمل اسم eptinezumab وسيساهم في علاج من يعانون من الصداع النصفى ويشار إلى أنه فشلت ثلاثة علاجات وقائية سابقة على الأقل في حل أزمتهم.



الدواء يُحقن في الوريد كل أسبوع في المستشفى، ويُقلل من تواتر وشدة نوبات الصداع النصفي.

والصداع النصفي شائع، حيث يصيب حوالي واحدة من كل خمس نساء وحوالي واحدا من كل رجلًا، وعادةً ما يبدأ في بداية مرحلة البلوغ.

بالإضافة إلى آلام الرأس يعاني الأشخاص المصابون بالصداع النصفى من أعراض أخرى مثل الشعور بالمرض وزيادة الحساسية للضوء أو الصوت.

غالبًا ما يكون لمسكنات الألم تأثير ضئيل أثناء النوبة، وحتى إذا نجحت، فقد يتعرض المصابون لهجمات متكررة بما يكفي للحاجة إلى علاج وقائي.

وجدت التجارب أن المرضى الذين عولجوا بـ eptinezumab عانوا من انخفاض كبير في شدة وتواتر الصداع كل شهر.