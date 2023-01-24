اليوم.. انطلاق فعاليات حملة «المرأة وزيرة اقتصاد أسرتها» لتوعية المرأة اقتصاديًا

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 07:22 ص

أعلن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة المستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي، عن تدشين حملة بعنوان "المرأة وزير اقتصاد أسرتها"، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة دار الهلال ومجلة حواء، يأتى ذلك انطلاقًا من الدور التوعوي والتنويري لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ودورها المعهود فى رفع الوعى التنموي والسكاني لدى المواطنين، وتفعيلًا للدور المجتمعى لمجلة حواء.

ومن المقرر انطلاق أولى فعاليات حملة " المرأة وزير اقتصاد أسرتها" اليوم الثلاثاء، من مجمع الإعلام بمحافظة الإسماعيلية ثم مدينة الإسكندرية يوم 31 من الشهر الجارى، وذلك برئاسة المستشار الإعلامى عمرو محسوب النبي، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، وبحضور الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، والنائبة البرلمانية مايسة عطوة، د.دينا الجندي المحامية والخبيرة في شؤون المرأة والطفل، د.هالة يسري مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة، د.شيماء إسماعيل خبير التنمية البشرية.

وتهدف حملة "المرأة وزيرة إقتصاد أسرتها" الى توعية المرأة اقتصاديًا بدورها في التعامل مع أي وضع اقتصادي حفاظًا على استقرار أسرتها، خاصة أن المرأة المصرية هى سبب رئيسي فى نجاح الأسرة لقدرتها على التربية السليمة والصحية لأبنائها والمحافظة عليهم.

ومن المقرر مواصلة حملة "المرأة وزيرة اقتصاد أسرتها"، فعالياتها خلال الأيام المقبلة بمختلف فروع مراكز الإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، والمنتشرة فى كل محافظات مصر، لتحقيق أهدافها.