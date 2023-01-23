بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد

الإثنين 23/يناير/2023 - 06:49 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة كرة اليد بين منتخب مصر والدنمارك في بطولة كأس العالم، ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة برصيد ٨ نقاط بينما منتخب الفايكينج يأتي في المركز الثاني برصيد ٧ نقاط ويحتاج منتخب مصر التعادل أو الفوز على حامل اللقب من أجل الإبتعاد عن منتخب السويد صاحب الأرض في دور الثمانية.

موعد مشاهدة مباراة كرة اليد بث مباشر بين مصر والدنمارك

ومن المنتظر أن يبدأ بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد الدنمارك في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة في ختام الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تحدد ترتيب المجموعة ويحتاج الفراعنة الفوز أو التعادل اليوم من أجل تصدر المجموعة بعد نجاح منتخب مصر لكرة اليد في الفوز بمبارياته الخمس في البطولة حتى الآن.

بث مباشر مباراة منتخب مصر ضد الدنمارك في كأس العالم لكرة اليد والمقامة في السويد وبولندا ويسعى الفراعنة للفوز بمونديال اليد لأول مرة في تاريخه ويذكر أن أفضل ترتيب لمنتخب مصر كان المركز الرابع في مونديال فرنسا عام ٢٠٠١.

مشاهدة مباراة منتخب مصر والدنمارك بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد