ميدو يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة أسوان بالدوري

الإثنين 23/يناير/2023 - 02:31 م

أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، التشكيل الرسمي، لمواجهة أسوان، في المباراة المقرر لها بعد قليل، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقود محمد الشامي وفراس شواط، هجوم الإسماعيلي في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عماد حمدي، محمد هاشم، باهر المحمدي.

خط الوسط: كريم عرفات، محمد حسن، عمر الوحش، محمد دسوقي.

خط الهجوم: ياو أمور، محمد الشامي، فراس شواط.

ويبحث ميدو، عن قيادة الإسماعيلى للخروج من النفق المظلم بعد تذيل جدول الترتيب، برصيد 7 نقاط، حيث تولي ميدو قيادة الدراويش، فى 5 مباريات، خسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل سلبيًا أمام البنك الأهلى، وخسر أمام حرس الحدود، بهدفين دون رد، وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام المقاولون العرب، وتعادل في لقاء الجولة السابقة أمام طلائع الجيش بهدف لكل فريق.