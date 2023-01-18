الرئيس الجزائري يترأس اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن لتقييم الوضع في البلاد

الأربعاء 18/يناير/2023 - 11:14 م

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، وذلك لتقييم الوضع العام في البلاد.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية "مسئولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي"، وفقًا للدستور الجزائري.

وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، ورئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، فضلا عن المدير العام للأمن الوطني، وقائد الدرك الوطني (قوة مسلحة تابعة للجيش، وتتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية).