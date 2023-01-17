بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر

الثلاثاء 17/يناير/2023 - 03:17 م

يتابع عشاق كرة القدم في مصر اليوم مباراة كرة القدم بين الأهلي وسموحة بث مباشر في نصف نهائي كأس مصر ليلتقي الفائز بفريق بيراميدز المتأهل للمباراة النهائية بعد نجاحه في إقصاء الزمالك بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وسموحة في كأس مصر

وتبدأ المباراة وتذاع بث مباشر في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويسعى كولر المدير الفني للأهلي لتخطي عقبة سموحة والتأهل للمباراة النهائية للبحث عن اللقب الأول مع الأهلي ويمكن للمتابعين مشاهدة بث مباشر للمباراة عبر شاشة أون سبورت.

ويدخل فريق الأهلي مباراة اليوم ضد سموحة ويمكنكم مشاهدة البث المباشر للقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، محمد شريف (أو شادي حسين)

مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في كأس مصر