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الثلاثاء 17 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. انطلاق ورشة العمل الخاصة بالمدربين بالجبلاية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنطلق اليوم الثلاثاء ورشة عمل للمدربين بمقر الاتحاد بالجبلاية في إطار اهتمام إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم ورش عمل ودورات صقل وتأهيل للمدربين، تنظم إدارة المدربين برئاسة الدكتور جمال محمد علي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية ورشة عمل للمدربين خاصة ببرنامج (3D Coaching) بداية من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا بمقر الاتحاد، ويحاضر في الدورة السيد مارك هامل المحاضر بجامعة ويسكونسن أوكلير.

وتقام ورشة العمل بحضور عدد (2) مدربين من كل ناد بالدوري الممتاز ومدرب واحد من كل ناد بالقسم الثاني، وعلى هامش الورشة سيقوم الدكتور جمال محمد علي بشرح نظام الرخص التدريبية للمدربين خلال الفترة المقبلة.

الجبلاية إعداد المدربين