استقرار أسعار الحديد.. وعز يسجل 25450 جنيهًا للطن

الأحد 15/يناير/2023 - 05:00 م

استقرت أسعار الحديد اليوم الأحد فى منتصف التعاملات وكانت شركات الحديد رفعت الأسعار بنحو 2500 جنيه للطن عقب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه وتوقع التجار تباطؤ حركة البيع نتيجة ارتفاع الأسعار.

سعر حديد عز سجل 25450 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب 25350 جنيهًا، كما سجلت منتجات بشاي للصلب 23204 جنيهات للطن وسجل حديد الجيوشي للصلب 25300 جنيه.

أما حديد المصريين فسجل سعر 25350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، حديد الجارحى بسعر 26500 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المراكبي 25500 جنيه للطن.