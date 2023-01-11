بنك QNB الأهلي يصدر شهادة إدخار جديدة لمدة عام ونصف بفائدة 22.5%

الأربعاء 11/يناير/2023 - 08:33 م

أعلن بنك QNB الأهلي عن إصداره شهادة إدخارية جديدة للأفراد لمدة عام ونصف “ما يعادل 18 شهرا”، بعائد سنوي يصل إلى 20% يصرف شهريا و22.5 % يصرف عند الاستحقاق، ويكون الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.





كما يكون العائد ثابت طوال مدة الشهادة ويختلف باختلاف دورية الصرف، ويحتسب العائد من تاريخ شراء الشهادة وتصدر للأفراد الطبيعيين، ولا يمكن استرداد الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وبحد يصل إلى 95 % من قيمتها.





ويمكن شراء الشهادة عن طريق فروع البنك المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية والتي تتجاوز 232 فرعا، كما يمكن ربط الشهادة عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.





هذا ويراعي بنك QNB الأهلي كافة التطورات التي تحدث في السوق المصرفي المصري ويحرص كل الحرص على مصلحة عملائه ويتيح عددا متنوعا من الشهادات والأوعية الإدخارية التي تعد ملاذا آمنا لهم ضد أية تقلبات.

ويسعى بنك QNB الأهلي، إنطلاقا من دوره الرائد كأحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية على طرح منتجات مصرفية وخدمات مبتكرة تناسب كافة احتياجات العملاء وتواكب التطورات العالمية التي تحدث في الأسواق المحلية والعالمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع العملاء.