اليوم.. جمال علام يطير إلى الجزائر لحضور اجتماع "كاف" واتحاد شمال أفريقيا

الأربعاء 11/يناير/2023 - 05:31 ص

يتجه جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الأراضي الجزائرية اليوم الأربعاء، لحضور اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في الثاني عشر من شهر يناير الحالي.



كما يحضر علام اجتماع اتحاد شمال أفريقيا في الثامن عشر من الشهر ذاته، والذي تحتضنه الأراضي الجزائرية، على هامش استضافتها نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين.



وفوضت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن جدول الأعمال المعروض على الجمعية العمومية، وذلك بعد عدم اكتمالها لليوم الثاني على التوالي.



ولم تكتمل الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأول الإثنين، حيث تنص اللائحة على وجوب حضور (50% + 1) من الإجمالي البالغ 129 ناديًا، أي ما يمثل 65 ناديًا بينما حضر ممثلو 28 ناديًا فقط.



كما تواجد ممثلو 6 أندية فقط، وهو ما لم يستوفي النصاب القانوني الذي تنص عليه اللائحة في اليوم الثاني والبالغ 25% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.