إحالة تشكيل نسائى للنصب والسرقة في عابدين للمحاكمة

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 02:09 م

أمرت نيابة عابدين الجزئية، بإحالة سيدتين كونا تشكيل عصابي، للنصب علي المواطنين، الي المحاكمة، بتهمة النصب والسرقة وانتحال الصفة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتين لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين بعابدين.

تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المواطنات- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من سيدتين لقيامهما بالحضور لمحل سكنها منتحلتا صفة مندوبتا مبيعات لبيع بعض مستلزمات النظافة وإقناعها بالفوز بجائزة مع زيادة المشتريات ، وأثناء ذلك قاما بمغافلتها وسرقة (مبلغ مالى- بعض المشغولات الذهبية) من داخل الحقيبة الخاصة بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" - مقيمتان بدائرة قسم شرطة المطرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين ، على النحو المشار إليه ، كما أضافتا بإرتكابهما عدد من وقائع النصب بذات الأسلوب ، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليها على متطلباتهما الشخصية وكذا تصرفهما فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "حسن النية" (صاحب محل لبيع المشغولات الذهبية- مقيم بدائرة قسم المرج) ، تم ضبطه ، وبمواجهته نفى علمه بكون المضبوطات متحصلات واقعة سرقة ، كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى حصيلة بيع المشغولات الذهبية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتان وإتهموهما بالنصب عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

