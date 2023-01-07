مؤسسة عدالة ومساندة تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

السبت 07/يناير/2023 - 12:50 م

تقدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن نسيج الشعب المصري ومعدنه الحقيقي يظهر جليا في كل الأيام التي تمر على مصرنا الحبيبة لكنها تتجلى في أبهى صورها في الاحتفالات والأعياد والتي تكون بمثابة النموذج الحقيقي للأخوة والمودة والتعاون والمحبة.

واليوم نتقدم إلى جميع إخوتنا المسيحيين بخالص التهنئة والحب بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، متمنين من المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يكون النسيج المصرى دائما المثل الحقيقي في الوحدة والترابط.