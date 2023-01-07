ads
السبت 07 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مؤسسة عدالة ومساندة تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس
البابا تواضروس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

وقالت الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن نسيج الشعب المصري ومعدنه الحقيقي يظهر جليا في كل الأيام التي تمر على مصرنا الحبيبة لكنها تتجلى في أبهى صورها في الاحتفالات والأعياد والتي تكون بمثابة النموذج الحقيقي للأخوة والمودة والتعاون والمحبة.

واليوم نتقدم إلى جميع إخوتنا المسيحيين بخالص التهنئة والحب بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، متمنين من المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يكون النسيج المصرى دائما المثل الحقيقي في الوحدة والترابط.

 

 

مؤسسة عدالة ومساندة تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثاني التحالف الوطني للعمل الأهلي