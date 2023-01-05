3 شروط تضمن مشاركة كريستيانو رونالدو مع النصر اليوم في الدوري السعودي

الخميس 05/يناير/2023 - 06:30 ص

كشفت تقارير سعودية أمس الأربعاء، أن مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، اليوم الخميس، أمام الطائي في الدوري السعودي، تتوقف على 3 شروط، أحدها تخلص النادي من لاعب أجنبي واحد.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فقد رفع انضمام رونالدو إلى النصر عدد أجانب الفريق إلى 9، بزيادة لاعب واحد عن الحد الأقصى المسموح به لكل نادٍ.

وأضافت الرياضية لأجل قيد رونالدو، يحتاج النادي أولًا للتخلص من أحدهم، والأقرب سيكون الكاميروني فينسنت أبو بكر، رأس الحربة، أو الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، الجناح الأيسر، وفقًا للمصادر، بعدما تلقّت الإدارة عروضًا بشأنهما.

وتابعت الرياضية ، يتمثل الشرط الثاني في وصول إشعار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى النصر بتسلم البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب الفريق السابق، ونادي جونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، مستحقاتهما المتأخرة لدى النادي.

أما الشرط الثالث فيتعلق ببطاقة رونالدو الدولية، التي ستحرمه من اللعب في حال كانت مرفقة بعقوبة الإيقاف مباراتين، التي وقعت عليه في إنجلترا قبل رحيله عن مانشستر يونايتد.

وأدى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو أولى تدريباته مع نادي النصر السعودي على أرضية ملعب "مرسول بارك" وسط حضور أكثر من 30 ألف مشجع منتمي للعالمي.