بعد طرح شهادات الادخار الجديدة.. تعرف على زيادة سعر الدولار اليوم الأربعاء

الأربعاء 04/يناير/2023 - 06:28 م

شهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 24.73 جنيه للشراء، و24.81 للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، اليوم الأربعاء نحو 25.95 جنيه للشراء، و26 جنيها للبيع وذلك تزامنا مع طرح شهادات إدخار بعائد 25%.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 25.95 جنيه للشراء، و26 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك «CIB» البنك التجاري الدولي 25.75 جنيه للشراء، وسجل للبيع 25.85 جنيه.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى 26.05 جنيه للشراء و26.1 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 26.15 جنيه للشراء 26.2 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 25.9 جنيه للشراء وسجل للبيع 26 جنيها.

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 25.9 جنيه للشراء و26 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي 25.9 جنيه للشراء و26 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 25.45 جنيه للشراء و25.5 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك بركة 24.69 جنيه للشراء وسجل للبيع 24.79 جنيه.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتي 26.05 جنيه للشراء و26.1 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري 26.1 جنيه للشراء، وسجل للبيع 26.2 جنيه.

وسجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد قيمة 26 جنيها للشراء و26.1 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك المشرق نحو 25.9 جنيه للشراء وسجل للبيع نحو 26 جنيها.