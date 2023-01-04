بنك مصر يصدر شهادة إدخار بعائد 25% لمدة عام

الأربعاء 04/يناير/2023 - 10:21 ص

قرر بنك مصر اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

وأشار البنك إلى أن الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها قررت الموافقة على رفع سعري عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.