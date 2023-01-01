عرض ليلة رأس السنة بـ أبو ظبي يدخل موسوعة "جينيس"

الأحد 01/يناير/2023 - 07:50 ص

احتفلت أبوظبي بالعام الجديد، وذلك بمهرجان الشيخ زايد، والذي يعتبر من أضخم عروض الاحتفالات التي تمت بمناسبة رأس السنة، حيث كان من ضمن فقرات الحفل عرض ضخم للألعاب النارية وقامت طائرات "الدرونز" بأطول مدة عرض؛ ليمتدان إلى نحو 60 دقيقة تقريبًا، وتم توثيق ذلك بموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأضخم حفل بمناسبة رأس السنة الميلادي، وذلك حسبما جاء في «سكاي نيوز».

وستشهد فعاليات المهرجان عروضًا استثنائية في مقدمتها أضخم عرض للألعاب النارية والذي يستمر لأكثر من 40 دقيقة متواصلة ويحطم 3 أرقام في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل.

ويقدم المهرجان أيضا أضخم عرض لطائرات "الدرونز" والذي سيحطم رقما قياسيا في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية باستخدام أكثر من 3000 طائرة درون حيث ترسم طائرات "الدرونز" رسالة ترحيبية بالعام الجديد في نهاية العرض الشيق.