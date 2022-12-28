اليوم.. أولى جلسات محاكمة نجار مسلح قتل سروجي سيارات بطلقات نارية في الخانكة

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 06:20 ص

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة نجار مسلح متهم بقتل سروجى سيارات حيث أطلق المتهم الرصاص على المجنى عليه أثناء تواجده في ورشته بمنطقة القلج بالخانكة في محافظة القليوبية وألقى القبض عليه وأمرت النيابة بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.

وأحال المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية المتهم ويدعى «ابراهيم م ع» 21 سنة نجار مسلح لمحكمة الجنايات لأنه في غضون شهر مايو الماضى قتل المجنى عليه «محمد لطفى محمد رضوان» عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله على إثر خلاف نشب بينهما وقام الأهالي بفضه وانصرف المتهم، متوعدا المجني عليه بالثأر منه وسولت له نفسه قتله فأعد سلاحا ناريا وتوجه إلى الورشة الخاصة بالمجنى عليه حيث تأكد من وجوده فيها وقام بإطلاق عدة رصاصات صوبه حتى لقى مصرعه وتم ضبط المتهم.

أضاف أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا «مسدس» وأحرز ذخائر مما تستعمل في سلاح نارى دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.