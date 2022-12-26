رئيس التنظيم والإدارة: تخصيص 9 آلاف وحدة سكنية لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 03:04 م

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن الحكومة خصصت 9 آلاف و24 وحدة سكنية لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية، وذلك بعد الانتهاء من حصر جميع العمالة التى سيتم نقلها خلال أيام.

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لاستعراض خطة الدولة فى إصلاح الهيكل الإداري للدولة، بناءا على الطلب الذى تقدم به النائب محمد السباعي لاستيضاح سياسة الحكومة فى هذا الشأن .

واكد رئيس جهاز التنظيم والادارة أن الجهاز قام بعمل استطلاع للرأي حول الموظفين الذين ينتقلون للعاصمة الإدارية الراغبين ، فى الحصول على وحدات سكنية، وبينت النتائج رغبة 56% من الموظفين فى الحصول وحدات سكنية، أما 34% طالبوا بالحصول على بدل انتقال.